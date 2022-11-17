«Страна.ua» сообщило о подрыве железнодорожных путей в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о подрыве железнодорожных путей на участке Березовка-Рауховка в Одесской области.

В четверг, 17 ноября 2022 года, украинские интернет-издание «Страна.ua», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что грузовой поезд на участке Березовка-Рауховка в Одесской области был вынужден остановиться из-за подрыва на железнодорожных путях.

Отмечается, что уведомление об остановке грузового поезда поступило на Одесскую железную дорогу, однако официальной информации о данном инциденте в настоящее время нет.