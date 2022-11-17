МАГАТЭ требует от Ирана срочных объяснений по ядерному топливу на объектах
Совет управляющий МАГАТЭ потребовал от Ирана срочных объяснений по поводу происхождения ядерного топлива, обнаруженного на объектах страны.
Эксперты также требуют предоставить все документы и обеспечить доступ к объектам, где ранее было обнаружено ядерное топливо.
В МАГАТЭ ссылаются на Соглашение о гарантиях по ДНЯО и предлагают Ирану выполнить юридические обязательства.
В агентстве отмечают, что Иран должен предоставить информацию о нахождении ядерного материала и загрязненного оборудования.
Опубликовано: Светлана Репина
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