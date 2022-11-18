В Конгрессе США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины
2022-11-18 00:12
Представители Республиканской партии в Конгрессе США внесли законопроект об аудите средств на поддержку киевского режима.
17 ноября американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте Twitter заявила о намерении досконально изучить оказываемую Вашингтоном финансовую поддержку Киеву.Грин также сообщила, что представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США внесли законопроект об аудите выделенных Белым домом средств на оказание финансовой и военной помощи Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Отказ от переговоров: так охарактеризовал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложение Украины договариваться в публичном пространстве
Пресс-секретарь российского президента сказал, что украинское предложение договариваться в публичном поле равно отказу от переговорного процесса.Подробнее...
-
-
Сестра Натальи Водяновой Дженнифер нашлась в Америке через двадцать два года после вынужденной разлуки
О том, что у знаменитой супермодели Натальи Водяновой есть сестра стало известно относительно недавно: они потеряли друг друга в детстве, и воссоединились спустя двадцать два года.Подробнее...
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты
МИД России: украинские военные используют противопехотные мины и «Лепестки»
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
Додон: власти Молдовы хотят ликвидировать оппозиционную Партию социалистов
Зеленский изменил мнение об упавших в Польше ракетах после критики Байдена и НАТО