В Конгрессе США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины

APS
2022-11-18 00:12

Представители Республиканской партии в Конгрессе США внесли законопроект об аудите средств на поддержку киевского режима.

17 ноября американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте Twitter заявила о намерении досконально изучить оказываемую Вашингтоном финансовую поддержку Киеву.

Грин также сообщила, что представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США внесли законопроект об аудите выделенных Белым домом средств на оказание финансовой и военной помощи Украине.

Опубликовано: Диана Мудреченко