Додон: власти Молдовы хотят ликвидировать оппозиционную Партию социалистов

Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти страны пытаются ликвидировать оппозиционную Партию социалистов.

Он рассказал, что сделать это планируется, уличив членов партии в получении незаконного финансирования.

Додон отметил, что руководство правящей партии «Действие и солидарность» получало гранты от неправительственных организаций, и это не считалось незаконным финансированием.

При этом он подчеркнул, что граждане Молдовы разочарованы результатами двухлетнего президентства Майи Санду.