Додон: власти Молдовы хотят ликвидировать оппозиционную Партию социалистов
Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти страны пытаются ликвидировать оппозиционную Партию социалистов.
Он рассказал, что сделать это планируется, уличив членов партии в получении незаконного финансирования.
Додон отметил, что руководство правящей партии «Действие и солидарность» получало гранты от неправительственных организаций, и это не считалось незаконным финансированием.
При этом он подчеркнул, что граждане Молдовы разочарованы результатами двухлетнего президентства Майи Санду.
Опубликовано: Светлана Репина
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