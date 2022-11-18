Пасечник рассказал, как украинские спецслужбы хотели убить пятерых чиновников ЛНР перед референдумом

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что перед проведением референдума в регионе украинские спецслужбы хотели ликвидировать пятерых местных чиновников.

По его словам, диверсанты планировали организацию терактов для дестабилизации обстановки.

В качестве примера Пасечник сказал, что украинские спецслужбы собирались отравить одного из высокопоставленных чиновников ЛНР.

Он также отметил, что эти преступления удалось предотвратить с помощью контрразведки.