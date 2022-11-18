В Эстонии могут снести более 300 советских памятников

APS
2022-11-18 00:57

В Эстонии составлен список советских памятников, которые могут быть ликвидированы. Этим занималась рабочая группа государственной канцелярии.

В список вошли 322 надгробия и монумента, относящиеся к периоду нахождения Эстонии в СССР.

Рабочая группа рекомендовала удалить 244 памятника либо заменить их нейтральными символами. 

По мнению специалистов, 78 памятников можно оставить в нынешнем виде. 

Опубликовано: Светлана Репина