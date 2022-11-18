Финляндия готова потратить 139 млн евро на строительство забора на границе с Россией
Правительство Финляндии выступило с предложением о выделении 139 млн евро из бюджета следующего года на строительство забора на границе с Россией.
По словам главы МВД Финляндии Кристы Микконена, представители парламентских партий одобрили это предложение.
Он отметил, что ранее был реализован пилотный проект, на основании которого будет построено пограничное ограждение.
Финские пограничники считают, что забор поможет повысить безопасность страны, в том числе в случае масштабной иммиграции.
Опубликовано: Светлана Репина
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