Зеленский новым законом ограничил финансовые операции с Россией и Беларусью

APS
2022-11-18 01:36

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на защиту финансовой системы страны.

Документ предусматривает ограничение финансовых операций с резидентами Росси и Беларуси.

Предполагается, что закон повысит соответствие украинского законодательства международным стандартам.

Целью принятия закона названо предотвращение отмывания средств и финансирования терроризма.

Опубликовано: Светлана Репина