Россия в ООН воздержалась от голосования о введении санкций в отношении Сомали
Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Россия воздержалась во время голосования по резолюции о введении санкций в отношении Сомали.
Текст резолюции был предложен Великобританией. Евстигнеева отметила, что Россия поддерживает смягчение оружейного эмбарго, но возражает против некоторых положений документа.
Важной задачей для Сомали, как и для всего региона, она назвала борьбу с терроризмом.
Анна Евстигнеева подчеркнула, что в долгосрочной перспективе сомалийцы должны научиться сами противостоять террористической группировке «Аш-Шабаб».
Опубликовано: Светлана Репина
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