Россия в ООН воздержалась от голосования о введении санкций в отношении Сомали

Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Россия воздержалась во время голосования по резолюции о введении санкций в отношении Сомали.

Текст резолюции был предложен Великобританией. Евстигнеева отметила, что Россия поддерживает смягчение оружейного эмбарго, но возражает против некоторых положений документа.

Важной задачей для Сомали, как и для всего региона, она назвала борьбу с терроризмом.

Анна Евстигнеева подчеркнула, что в долгосрочной перспективе сомалийцы должны научиться сами противостоять террористической группировке «Аш-Шабаб».