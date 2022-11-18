В Великобритании собираются существенно повысить налоги для богатых
Глава Минфина Великобритании Джереми Хант во время выступления в парламенте заявил, что в стране будут существенно повышены налоги для богатых.
Он пояснил, что это необходимо для стабилизации бюджета и защиты уязвимых групп населения.
По его словам, люди, которые зарабатывают более 125.14 тысяч фунтов стерлингов в год, теперь будут платить налог в 45%. Ранее налог действовал для заработка от 150 тысяч фунтов стерлингов.
Тем временем вводится индексация социальных выплат, а минимальная ставка оплаты труда будет повышена.
Опубликовано: Светлана Репина
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