Пит Дэвидсон отпраздновал день рождения с Эмили Ратаковски

Пит Дэвидсон отпраздновал свой 29-й день рождения с Эмили Ратаковски на фоне слухов об их романтических отношениях.

Ранее несколько источников сообщили различным изданиям, что Дэвидсон и Ратаковски встречаются.

В сентябре Ратаковски подала на развод с Себастьяном Беаром-МакКлардом после четырех лет брака, послухам, из-за его измены.

У них есть годовалый сын Сильвестр. После разрыва с мужем Ратаковски часто появлялась вместе с Брэдом Питтом.