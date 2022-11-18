Пит Дэвидсон отпраздновал день рождения с Эмили Ратаковски
Пит Дэвидсон отпраздновал свой 29-й день рождения с Эмили Ратаковски на фоне слухов об их романтических отношениях.
Ранее несколько источников сообщили различным изданиям, что Дэвидсон и Ратаковски встречаются.
В сентябре Ратаковски подала на развод с Себастьяном Беаром-МакКлардом после четырех лет брака, послухам, из-за его измены.
У них есть годовалый сын Сильвестр. После разрыва с мужем Ратаковски часто появлялась вместе с Брэдом Питтом.
Опубликовано: Светлана Репина
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