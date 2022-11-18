У Криса Хемсворта нашли генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера

Крис Хемсворт недавно узнал, что у него две копии гена APOE4. Это говорит о повышенной вероятности развития болезни Альцгеймера.

Актер рассказал, что у него взяли анализ крови, а затем во время шоу сообщили на камеру и о результатах.

Хемсворт говорит, что ему сложно понять, что делать с этой информацией, но он вдруг задумался о смерти.

Хотя эта новость стала шоком, Хемсворт говорит, что это только побудило его жить полной жизнью.