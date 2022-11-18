У Криса Хемсворта нашли генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера
Крис Хемсворт недавно узнал, что у него две копии гена APOE4. Это говорит о повышенной вероятности развития болезни Альцгеймера.
Актер рассказал, что у него взяли анализ крови, а затем во время шоу сообщили на камеру и о результатах.
Хемсворт говорит, что ему сложно понять, что делать с этой информацией, но он вдруг задумался о смерти.
Хотя эта новость стала шоком, Хемсворт говорит, что это только побудило его жить полной жизнью.
Опубликовано: Светлана Репина
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