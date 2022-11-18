МАГАТЭ обнародовала результаты поиска «грязной бомбы» на Украине

Совет управляющих МАГАТЭ опубликовал на сайте агентства официальное заявление о том, что следы изготовления «грязной бомбы» на Украине не обнаружены.

В заявлении сказано, что признаков незадекларированной ядерной активности на территории страны не выявлено.

Не нашли специалисты и материалов, которые могли быть связаны с разработкой устройств для рассеивания радиации.

В МАГАТЭ уточняют, что исследования проводились в трех регионах Украины.