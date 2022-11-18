МАГАТЭ обнародовала результаты поиска «грязной бомбы» на Украине
Совет управляющих МАГАТЭ опубликовал на сайте агентства официальное заявление о том, что следы изготовления «грязной бомбы» на Украине не обнаружены.
В заявлении сказано, что признаков незадекларированной ядерной активности на территории страны не выявлено.
Не нашли специалисты и материалов, которые могли быть связаны с разработкой устройств для рассеивания радиации.
В МАГАТЭ уточняют, что исследования проводились в трех регионах Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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