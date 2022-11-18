Холод может сильно навредить здоровью: врач рассказал о возможных рисках
Осеннее ненастье чревато переохлаждением, которое ведет к серьезным проблемам со здоровьем. Доктор медицинских наук Сергей Хомяков объяснил, чего нужно опасаться в холодную погоду.
Холод вызывает у организма ответные реакции, причем не самые лучшие. Например, кожа начинает шелушится, сохнет, покрывается пятнами, появляются высыпания, зуд.
Подобные проявления могут сопровождаться слабостью, сонливостью, нервозностью.
И это только верхушка айсберга.
Переохлаждение способно спровоцировать и более серьезные проблемы, среди которых заболевания органов дыхания, урологические нарушения, гинекологические патологии у женщин, иммунные нарушения.
Сергей Хомяков:
«Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, спровоцировать выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин»
По мнению специалиста, от регулярного пребывания на холоде у человека ослабляется уровень защиты слизистых оболочек и падает местный иммунитет, учащаются атаки ОРВИ.
При этом доктор медицинских наук не рекомендует отказываться от прогулок в осенне-зимний период из страха переохлаждения.
Наоборот, физическая активность и пребывание на воздухе должны быть регулярными. Спортивные нагрузки полезны в любое время года.
Возможных проблем со здоровьем можно избежать, грамотно защищая себя от холода - для этого достаточно одеваться по погоде и не гулять по улице часами.
Опубликовано: Храмова Оксана
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