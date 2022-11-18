МАГАТЭ отклонило претензии России к Украине по изготовлению «грязных ядерных бомб»

МАГАТЭ приняла резолюцию, отклоняющую претензии России к Украине об изготовлении «грязных ядерных бомб».

Совет управляющих Международного агентсва по атомной энергетике (МАГАТЭ) принял резолюцию, отклоняющую претензии России к Украине по изготовлению и хранению "грязных ядерных бомб".

"В ходе инспекций на территории Украины, никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, которые могли использоваться для изготовления радиологических диспергирующих устройств ("грязных ядерных бомб") не выявлено", - говорится в резолюции.

Против резолюции проголосовали Россия и Китай. Семь стран воздержались и две не принимали участие в голосовании.