МАГАТЭ отклонило претензии России к Украине по изготовлению «грязных ядерных бомб»
2022-11-18 05:46
МАГАТЭ приняла резолюцию, отклоняющую претензии России к Украине об изготовлении «грязных ядерных бомб».
Совет управляющих Международного агентсва по атомной энергетике (МАГАТЭ) принял резолюцию, отклоняющую претензии России к Украине по изготовлению и хранению "грязных ядерных бомб".
"В ходе инспекций на территории Украины, никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, которые могли использоваться для изготовления радиологических диспергирующих устройств ("грязных ядерных бомб") не выявлено", - говорится в резолюции.
Против резолюции проголосовали Россия и Китай. Семь стран воздержались и две не принимали участие в голосовании.
Опубликовано: Максим Алексеев
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