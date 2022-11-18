The Guardian: в Тегеране полиция открыла огонь по толпе в переполненном метро

В соцсетях появились записи из тегеранского метро — якобы иранская полиция открыла огонь по протестующим. На кадрах также видно, как полицейские избивают пассажиров метро дубинками, пишет The Guardian.

Тем временем МИД Ирана обвинил Израиль и западные спецслужбы в попытке развязать гражданскую войну в Иране.

В последние дни активизировались протесты после смерти 22-летнней Махсы Амини. Во вторник, 15 ноября произошли столкновения между демонстрантами и полицией в метро Тегерана, а в СМИ продолжали появляться сообщения о жестоко подавленных протестах.

На видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как пассажиры убегают от полиции, пытаясь бежать к выходам. Многие из них падают и затаптываются. Через окна поезда снимали и полицейских — видно, как они ходят по вагонам и бьют женщин дубинками — особенно тех, у кого волосы не покрыты.

Станции метро и общественный транспорт теперь являются одними из мест, где чаще всего происходят столкновения со спецслужбами.

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амирабдоллахян написал в Твиттере после недавних событий, что "различные службы безопасности, Израиль и некоторые западные политики, которые строят планы начать гражданскую войну, уничтожить и разложить Иран, должны знать, что Иран — это не Ливия и не Судан".