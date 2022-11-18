Вооруженные силы РФ уничтожили на Украине объекты добычи газа и ракетный завод «Южмаш»

В четверг, 17 ноября, российская армия обстреляла объекты добычи газа в Украине, сообщил президент государственной энергетической компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Несколько объектов разрушены, некоторым нанесены повреждения. Специалисты "Укргазобыча" оперативно выехали на поврежденные объекты. Сейчас они оценивают последствия и масштабы атаки", - сообщил глава "Нафтогаза".



Российская армия уже несколько недель отстреливает электрические подстанции и ТЭЦ в Украине. По словам главного оператора электросетей, перебои с подачей электроэнергии могут длиться до нескольких дней.

По данным BBC, среди атакованных за последние сутки объектов был ракетный завод в городе Днепр. Дальнейшие атаки на инфраструктуру также отметили чиновники в Одесской и Харьковской областях.