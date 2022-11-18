МИД России назвал политически мотивированным приговор суда Гааги по делу сбитого в 2014 над Донбассом рейса MH17

Окружной суд Гааги заочно приговорил двух россиян, Сергея Дубинского и Игоря Гиркина, а также украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в сбитии в 2014 году рейса MH17 Malaysia Airlines над Донбассом, сообщает Reuters.

В заявлении, опубликованном в четверг, МИД России заявил, что "на протяжении всего судебного разбирательства суд находился под беспрецедентным давлением со стороны голландских политиков, прокуроров и СМИ с целью навязать политически мотивированный результат".

Окружной суд в Гааге в четверг приговорил двух бывших российских военных Сергея Дубинского и Игоря Гиркина, а также украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению за то, что они сбили рейс MH17 малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Четвертый фигурант дела, россиянин Олег Пулатов, был оправдан.

Вердикт был вынесен более чем через 2,5 года после начала судебного процесса и более чем через восемь лет после катастрофы.

"Суд считает, что MH17 был сбит ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском, в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа", — заявил председательствующий судья Хендрик Стенхейс.

Он также подчеркнул, что, по мнению суда, именно Российская Федерация осуществляла контроль над Донецкой Народной Республикой, которая была провозглашена на востоке Украины за несколько месяцев до катастрофы.

Подсудимых в зале суда не было, появился только адвокат одного из них - Олега Пулатова из России. Адвокат утверждал, что прокуратурой манипулировала украинская служба безопасности.

Самолет Boeing 777, сбитый 17 июля 2014 года, следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Две трети жертв были гражданами Нидерландов.