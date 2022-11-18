Соловьев назвал Панина мразью в эфире своей передачи Соловьев Live, призвав лишить актера гражданства РФ
2022-11-18 10:02
Ведущий Владимир Соловьев назвал актера Алексея Панина мразью в эфире своей передачи "Соловьев Live", призвав лишить его гражданства РФ за то, что тот отрекся от родины, предал ее.
Известный ведущий российского телевидения Владимир Соловьев позволил себе в эфире своей программы «Соловьев Live» назвать актера Алексея Панина мразью и призвал лишить его гражданства России за то, что тот отрекся от родины, обосновавшись в Испании.
По словам Соловьева, российское государство теперь вправе отбирать у подобных личностей паспорта.
Телеведущий задался вопросом, по какой причине Панин еще не лишен гражданства РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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