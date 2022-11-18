Карманные часы одного из пассажиров «Титаника» выставили на аукцион за 118 тысяч долларов

Их владелец был почтмейстером, и утонул вместе с кораблем. Сначала вещь попала к его жене, и потом несколько раз переходила из рук в руки.

Карманные часы одного из пассажиров "Титаника" выставили на торги за 118 тысяч долларов.

Время на них остановилось после того, как владелец утонул вместе с кораблем, сообщает Daily Mail.

Как уточняет издание, часы принадлежали некому Оскару Вуди, личные вещи которого в свое время передали родственникам. Установлено, что Вуди работал на лайнере почтмейстером.

Часы Оскара сначала попали к его жене, впоследствии она передала их масонской ложе. Оттуда часы были переданы частному коллекционеру, и он решил выставить старинную вещь с историей на аукцион.

"Вероятно, это один из наиболее знаковых и важных предметов с "Титаника", выставленных на продажу в последние годы", – считают эксперты.