Карманные часы одного из пассажиров «Титаника» выставили на аукцион за 118 тысяч долларов
Их владелец был почтмейстером, и утонул вместе с кораблем. Сначала вещь попала к его жене, и потом несколько раз переходила из рук в руки.
Карманные часы одного из пассажиров "Титаника" выставили на торги за 118 тысяч долларов.
Время на них остановилось после того, как владелец утонул вместе с кораблем, сообщает Daily Mail.
Как уточняет издание, часы принадлежали некому Оскару Вуди, личные вещи которого в свое время передали родственникам. Установлено, что Вуди работал на лайнере почтмейстером.
Часы Оскара сначала попали к его жене, впоследствии она передала их масонской ложе. Оттуда часы были переданы частному коллекционеру, и он решил выставить старинную вещь с историей на аукцион.
"Вероятно, это один из наиболее знаковых и важных предметов с "Титаника", выставленных на продажу в последние годы", – считают эксперты.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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