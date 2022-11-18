Представитель Булановой опроверг информацию о скором замужестве артистки за молодого бизнесмена

Накануне подруга Татьяны Булановой опубликовала в сети фото, где певица демонстрирует солидное кольцо из платины с бриллиантами. Снимок приятельница подписала: "Моя подруга выходит замуж".

Певица Татьяна Буланова действительно встречается с 34-летним экс-теннисистом Валерием Рудневым, но замуж за него не собирается.

Официальный представитель знаменитости Константин Сергеев опроверг недостоверную информацию.

Слухи о скором замужестве звезды сцены породил пост ее близкой подруги, певицы Елены Королевой, которая разместила снимок в закрытом аккаунте.

На фото позирует счастливая Буланова с кольцом на пальце, а под ним надпись: "Моя подруга выходит замуж!".

Сергеев в интервью "KP.RU" сообщил, что пост с дезинформацией удален.