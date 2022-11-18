Представитель Булановой опроверг информацию о скором замужестве артистки за молодого бизнесмена
2022-11-18 10:16
Накануне подруга Татьяны Булановой опубликовала в сети фото, где певица демонстрирует солидное кольцо из платины с бриллиантами. Снимок приятельница подписала: "Моя подруга выходит замуж".
Певица Татьяна Буланова действительно встречается с 34-летним экс-теннисистом Валерием Рудневым, но замуж за него не собирается.
Официальный представитель знаменитости Константин Сергеев опроверг недостоверную информацию.
Слухи о скором замужестве звезды сцены породил пост ее близкой подруги, певицы Елены Королевой, которая разместила снимок в закрытом аккаунте.
На фото позирует счастливая Буланова с кольцом на пальце, а под ним надпись: "Моя подруга выходит замуж!".
Сергеев в интервью "KP.RU" сообщил, что пост с дезинформацией удален.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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