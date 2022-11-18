Диетолог рассказала о неожиданном способе избежать переедания на новогоднем застолье

Нутрициолог порекомендовала соблюдать питьевой режим, то есть выпить не менее полутора литров жидкости.

Врач-диетолог Елена Писарева в интервью NEWS.ru рассказала, как избежать переедания в новогодье.

Нутрициолог порекомендовала соблюдать питьевой режим, то есть выпить не менее 1,5 литра жидкости. Таким образом желудок будет занят водой, и человек сможет съесть намного меньше. Кроме того, заработает метаболизм, минимизируются последствия похмелья.

По словам специалиста, также важно ограничить потребление блюд с майонезом - лучше заменить эту заправку сметаной или нежирной версией майонеза.

Писарева также порекомендовала добавить к новогоднему столу богатые клетчаткой продукты - это поможет быстрому пищеварению.

И, конечно, иногда вставать из-за стола и двигаться - желательно, совершать прогулки на свежем воздухе.