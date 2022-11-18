Диетолог рассказала о неожиданном способе избежать переедания на новогоднем застолье
Нутрициолог порекомендовала соблюдать питьевой режим, то есть выпить не менее полутора литров жидкости.
Врач-диетолог Елена Писарева в интервью NEWS.ru рассказала, как избежать переедания в новогодье.
Нутрициолог порекомендовала соблюдать питьевой режим, то есть выпить не менее 1,5 литра жидкости. Таким образом желудок будет занят водой, и человек сможет съесть намного меньше. Кроме того, заработает метаболизм, минимизируются последствия похмелья.
По словам специалиста, также важно ограничить потребление блюд с майонезом - лучше заменить эту заправку сметаной или нежирной версией майонеза.
Писарева также порекомендовала добавить к новогоднему столу богатые клетчаткой продукты - это поможет быстрому пищеварению.
И, конечно, иногда вставать из-за стола и двигаться - желательно, совершать прогулки на свежем воздухе.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Грин: Украина — 51-й штат США, иронично прокомментировал член Палаты представителей Конгресса США
МИД Турции: инцидент с упавшей в Польше ракетой- это несчастный случай
Эрдоган: Россия и США договорились не применять ядерное оружие на встрече в Анкаре
Поплавская отправила 37-летнего сына Клима на военную подготовку в Чечню, после чего он отправится в зону спецоперации
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста