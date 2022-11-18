Поплавская отправила 37-летнего сына Клима на военную подготовку в Чечню, после чего он отправится в зону спецоперации
2022-11-18 10:49
Актриса Яна Поплавская с гордостью объявила, что ее 37-летний наследник Клим отправился в академию спецназа РФ в Чечне для получения военной подготовки перед отправкой на фронт.
37-летний наследник Яны Поплавской Клим проходит военную подготовку в Чечне, после чего намерен идти воевать, о чем звезда экрана гордо сообщила своим фанатам через Телеграм-канал.
Клим отправился в Гудермес (Чечня), где проходит военную подготовку в Российском университете спецназа.
Старший сын Поплавской появился на свет в браке актрисы с режиссером Сергеем Гинзбургом. Клим снимает видеоклипы, вел шоу в компании матери на 1-ом из каналов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Поплавская отправила 37-летнего сына Клима на военную подготовку в Чечню, после чего он отправится в зону спецоперации
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