Сукачев назвал Пугачеву национальным достоянием, призвав соотечественников прекратить критику артистки

Рок-певец Гарик Сукачев призвал соотечественников прекратить критиковать певицу Аллу Пугачеву, которая является национальным достоянием.

Гарик Сукачев в эфире Ютуб-шоу «Солодников» поделился мнением о покинувшей родину Алле Пугачевой.

Музыкант убежден, что критику артистки следует прекратить, так как она является национальным достоянием.

Сукачев считает Пугачеву великой женщиной, а ее отъезд потерей для государства.

Певец признался, что очень сильно любит Аллу Борисовну и ее творчество.

Исполнитель назвал коллегу человеком колоссальной отваги, сделавшим очень много сделала для РФ и земляков.