Сукачев назвал Пугачеву национальным достоянием, призвав соотечественников прекратить критику артистки
2022-11-18 11:02
Рок-певец Гарик Сукачев призвал соотечественников прекратить критиковать певицу Аллу Пугачеву, которая является национальным достоянием.
Гарик Сукачев в эфире Ютуб-шоу «Солодников» поделился мнением о покинувшей родину Алле Пугачевой.
Музыкант убежден, что критику артистки следует прекратить, так как она является национальным достоянием.
Сукачев считает Пугачеву великой женщиной, а ее отъезд потерей для государства.
Певец признался, что очень сильно любит Аллу Борисовну и ее творчество.
Исполнитель назвал коллегу человеком колоссальной отваги, сделавшим очень много сделала для РФ и земляков.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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