В Башкирии пять детей и двое взрослых погибло при пожаре

МЧС сообщило, что пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Башкирии.

18 ноября РИА Новости сообщили, что региональное управление МЧС в Telegram-канале сообщило, что ночью 18 ноября, около 3:30, в двухквартирном кирпичном доме в деревне Матвеевка вспыхнул пожар, в момент возгорания в квартире находились родители и семеро детей.

Спасти из пожара удалось только двойняшек 2017 года рождения, детей из горящего дома вытащил глава семейства, но спасти свою жизнь и остальных членов семьи он не смог.

Сообщается, что семья была благополучная, трое детей воспитывали своих и четверо приемных, пять детей погибли, двое остались им окажут медицинскую помощь, далее будут работать органы опеки.