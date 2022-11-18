В Башкирии пять детей и двое взрослых погибло при пожаре
МЧС сообщило, что пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Башкирии.
18 ноября РИА Новости сообщили, что региональное управление МЧС в Telegram-канале сообщило, что ночью 18 ноября, около 3:30, в двухквартирном кирпичном доме в деревне Матвеевка вспыхнул пожар, в момент возгорания в квартире находились родители и семеро детей.
Спасти из пожара удалось только двойняшек 2017 года рождения, детей из горящего дома вытащил глава семейства, но спасти свою жизнь и остальных членов семьи он не смог.
Сообщается, что семья была благополучная, трое детей воспитывали своих и четверо приемных, пять детей погибли, двое остались им окажут медицинскую помощь, далее будут работать органы опеки.
Опубликовано: Елена Калиновская
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