SHAMAN сообщил, что проведет новогоднюю ночь на сцене
2022-11-18 11:22
SHAMAN в главную ночь года будет радовать своим пением обеспеченных россиян.
SHAMAN (Ярослав Дронов) - 1-ин из самых востребованных артистов на корпоративах. В интервью изданию "Известия" звезда сцены рассказал об отношении к работе на заказных выступлениях и в ресторанах.
С 15 до 22 лет певец подрабатывал в ресторане Новомосковска, пока не поступил в столицу в академию имени Гнесиных. Здесь тоже выступал с кавер-группой на корпоративах, заказниках, свадьбах.
Певец утверждает, что на таких мероприятиях такие же зрители, как и на любом другом концерте.
В Новый год артист тоже будет выступать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Грин: Украина — 51-й штат США, иронично прокомментировал член Палаты представителей Конгресса США
МИД Турции: инцидент с упавшей в Польше ракетой- это несчастный случай
Эрдоган: Россия и США договорились не применять ядерное оружие на встрече в Анкаре
Поплавская отправила 37-летнего сына Клима на военную подготовку в Чечню, после чего он отправится в зону спецоперации
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста