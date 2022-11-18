SHAMAN сообщил, что проведет новогоднюю ночь на сцене

SHAMAN в главную ночь года будет радовать своим пением обеспеченных россиян.

SHAMAN (Ярослав Дронов) - 1-ин из самых востребованных артистов на корпоративах. В интервью изданию "Известия" звезда сцены рассказал об отношении к работе на заказных выступлениях и в ресторанах.

С 15 до 22 лет певец подрабатывал в ресторане Новомосковска, пока не поступил в столицу в академию имени Гнесиных. Здесь тоже выступал с кавер-группой на корпоративах, заказниках, свадьбах.

Певец утверждает, что на таких мероприятиях такие же зрители, как и на любом другом концерте.

В Новый год артист тоже будет выступать.