Ковальчук и Чумаков скрывают дочь Амелию от журналистов
Исполнители Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков не показывают свою наследницу представителям СМИ. В чем причина?
Звездные родители, певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков не рассказывают ничего о своей дочери Амелии, не публикуют фото с ребенком в сети.
Ковальчук сообщила, почему не желает показывать Амелию, так как старается избежать для наследницы негативных последствий публичности.
На свет девочка появилась в 2017 году, но ни одного фото дочери знаменитостей нет в сети. Юлия не хочет лишать Амелию нормального детства.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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