Ковальчук и Чумаков скрывают дочь Амелию от журналистов

Исполнители Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков не показывают свою наследницу представителям СМИ. В чем причина?

Звездные родители, певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков не рассказывают ничего о своей дочери Амелии, не публикуют фото с ребенком в сети.

Ковальчук сообщила, почему не желает показывать Амелию, так как старается избежать для наследницы негативных последствий публичности.

На свет девочка появилась в 2017 году, но ни одного фото дочери знаменитостей нет в сети. Юлия не хочет лишать Амелию нормального детства.