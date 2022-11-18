Служба Безопасности Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках»
Швеция заявила, что на месте ЧП на «Северных потоках» найдены остатки взрывчатки.
18 ноября РИА Новости сообщили со ссылкой на службу безопасности Швеции, что на "Северных потоках" подтвержден факт диверсии и найдены иностранные предметы с остатками взрывчатки рядом с трубопроводами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Российской Федерации есть данные о причастности Великобритании к диверсии на "Северном потоке" и "Северном потоке-2".
ЧП на газопроводах произошло 26 сентября после чего президент России Владимир Путин, комментируя данный вопрос, заявил, что теракты на газопроводах нужны тем, кому выгодно разорвать связи РФ и Евросоюза.
Опубликовано: Елена Калиновская
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