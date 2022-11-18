Ходченкова уже 2 года состоит в отношениях с 34-летним Манченко из Ямалы, который мечтает создать семью с актрисой

Актриса Светлана Ходченкова не из тех знаменитостей, которые посвящают окружающих в свою личную жизнь. Оказывается, уже 2 года звезда экрана состоит в отношениях с Павлом Манченко из Ямалы, который на 5 лет младше артистки.

39-летняя белокурая красавица, актриса Светлана Ходченкова не привыкла посвящать общественность в свою личную жизнь.

А между тем, артистка уже 2 года счастлива в отношениях с 34-летним Павлом Манченко из Ямалы, который мечтает о семье с молодой женщиной.

О роде занятий Манченко не рассказывает, но зарабатывает он хорошо. В его владении роскошные апартаменты на 71-м этаже в «Москва-Сити».

Павел - сосед Светланы. Видимо, так они и познакомились.