Ходченкова уже 2 года состоит в отношениях с 34-летним Манченко из Ямалы, который мечтает создать семью с актрисой
Актриса Светлана Ходченкова не из тех знаменитостей, которые посвящают окружающих в свою личную жизнь. Оказывается, уже 2 года звезда экрана состоит в отношениях с Павлом Манченко из Ямалы, который на 5 лет младше артистки.
39-летняя белокурая красавица, актриса Светлана Ходченкова не привыкла посвящать общественность в свою личную жизнь.
А между тем, артистка уже 2 года счастлива в отношениях с 34-летним Павлом Манченко из Ямалы, который мечтает о семье с молодой женщиной.
О роде занятий Манченко не рассказывает, но зарабатывает он хорошо. В его владении роскошные апартаменты на 71-м этаже в «Москва-Сити».
Павел - сосед Светланы. Видимо, так они и познакомились.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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