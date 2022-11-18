СК: Украина пытается вовлечь граждан Беларуси в нацистские формирования
Глава белорусского Следственного комитета Дмитрий Гора утверждает, что украинские экстремисты пытаются вовлечь граждан Беларуси в формирования экстремистской направленности.
18 ноября председательствующий в Следственном комитете Беларуси Дмитрий Гора пообщался с представителями местной прессы, сообщив им, что ведомство завершило расследование уголовного дела, детали которого свидетельствуют о том, что украинские националисты неоднократно пытались вовлечь белорусов во вступление в незаконные группировки праворадикального толка.
Примечательно, что ранее Александр Лукашенко заявлял о наличии в Украине белорусских экстремистских группировок, которые намереваются попытаться свергнуть власть в Беларуси в будущем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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