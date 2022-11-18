Лобода допустила ошибку в анонсе своей песни на украинском языке
Светлана Лобода имела неосторожность допустить ошибку в анонсе своей композиции и на украинском языке, что неускользнуло от глаз поклонников и не только.
Знания в области родного языка у украинской певицы Светланы Лободы оставляют желать лучшего.
Артистка допустила орфографические ошибки, анонсируя свою композицию "Два незнайомця". Верный вариант - "Двоє незнайомцiв", о чем поспешил сообщить филолог Александр Аврааменко в интервью украинским СМИ.
Новая песня исполнительницы увидит свет 18 ноября.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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