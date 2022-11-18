Лукашенко: впервые в истории в Беларуси произвели больше тонны хлеба на человека

Александр Лукашенко провёл встречу с белорусскими аграриями во Дворце Независимости, рассказав об их достижениях в ходе уборочной кампании.

Днём 18 ноября Александр Лукашенко прибыл в минский Дворец Независимости, где выступил перед сотрудниками местной агропромышленности, где объявил, что в ходе нынешней уборочной кампании в Беларуси произвели больше тонны хлебов на душу населения, что является абсолютным рекордом.

По мнению Лукашенко, даже самые развитые страны мира не смогли достигнуть таких показателей, однако Минск не должен останавливаться на достигнутом, поскольку результат следует удержать.