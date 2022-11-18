Медведев: Украину ожидает участь брошенных союзников США
Дмитрий Медведев утверждает, что Вашингтон прекратит оказывать военную и финансовую помощь Киеву.
18 ноября экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где публично заявил, что американское правительство рано или поздно прекратит помогать Украине, поскольку Соединённые Штаты всегда неизбежно бросали всех своих союзников на произвол судьбы.
По мнению Медведева, в конечном счёте запасы вооружений и финансов США иссякнут, после чего Вашингтон крайне резко остановит поставки оружия Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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