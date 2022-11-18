Актриса Кристин Белл испытывает всепоглощающую страсть к ленивцам

Она любила их всегда.Один раз молодой человек Кристин подарил ей ленивца,это всю жизнь было мечтой девушки и он об этом узнал.

Она упала на кровать и разрыдалась от счастья,когда узнала, что животное пробудет с ней весь день.

Кристин говорит, что ленивцы- это самое красивое из того, что она когда-либо видела на земле.

Она начинает плакать сразу как их видит.