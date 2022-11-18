ТАСС: Губарева покинула Херсон после референдума и не выполняет обязанности
Заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева уехала из Херсона после референдума, сообщают корреспонденты издания ТАСС.
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области уведомляют, что заместитель главы ВГА региона Екатерина Губарева уехала из Херсона после проведения референдума о вхождении данной области в состав России.
По данным журналистов ТАСС, Губарева отказалась от исполнения своих служебных обязанностей и участия в жизни правительства региона. Ранее сообщалось, что Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении, позднее отпустив.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Он скитается по миру, мы не общаемся: Брижит Бардо о своем единственном сыне, от которого она отказалась
Узнав о том, что беременна, 25-летняя Бардо тут же начала искать врача с целью избавления от ребенка. Но во Франции аборты были запрещены, поэтому найти специалиста не получилось.Подробнее...
-
Самая богатая женщина на планете не любит светские тусовки, зато написала пятитомное исследование по Библии
Уже 2 года подряд рейтинг Форбс среди самых богатых женщин мира возглавляет Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она владеет знаменитой французской компанией LʼOréal, и её состояние оценивается в 74,8 миллиардов долларов.Подробнее...
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной
Самая богатая женщина на планете не любит светские тусовки, зато написала пятитомное исследование по Библии
Грин: Украина — 51-й штат США, иронично прокомментировал член Палаты представителей Конгресса США
Шеремет: Россия не откажется от ЗАЭС и Запорожской области
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты