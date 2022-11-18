ТАСС: Губарева покинула Херсон после референдума и не выполняет обязанности

Заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева уехала из Херсона после референдума, сообщают корреспонденты издания ТАСС.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области уведомляют, что заместитель главы ВГА региона Екатерина Губарева уехала из Херсона после проведения референдума о вхождении данной области в состав России.

По данным журналистов ТАСС, Губарева отказалась от исполнения своих служебных обязанностей и участия в жизни правительства региона. Ранее сообщалось, что Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении, позднее отпустив.