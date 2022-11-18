Шеремет: Россия не откажется от ЗАЭС и Запорожской области

Крымский депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил призыв МАГАТЭ к России с просьбой покинуть Запорожскую АЭС.

Днём пятницы депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал резолюцию международного агентства по атомной энергетике с призывом к России отказаться от претензий на Запорожской атомную электростанцию. По мнению Шеремета, подобные просьбы являются неуместными.

Михаил Шеремет напомнил, что Запорожская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября по итогам референдума в данном регионе, ввиду чего ЗАЭС также является российской собственностью.