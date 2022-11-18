Самая богатая женщина на планете не любит светские тусовки, зато написала пятитомное исследование по Библии

Уже 2 года подряд рейтинг Форбс среди самых богатых женщин мира возглавляет Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она владеет знаменитой французской компанией LʼOréal, и её состояние оценивается в 74,8 миллиардов долларов.

65-летняя женщина, которая всю жизнь росла в роскоши, раньше рейтинг самых богатых дам в мире регулярно возглавляла её мать, получившая компанию от своего отца, её основателя, довольно равнодушна к светским радостям жизни и предпочитает проводить время за научными исследованиями и игрой на фортепиано.

Шумным вечеринкам Франсуаза с юности предпочитала тихие вечера за книгами. Она много лет занимается исследовательской и научной работой.

Среди её достижений - публикации и учёные степени по темам греческих богов и отношений христиан с евреями.

Тема отношений христиан и евреев не случайно возникла в жизни женщины. Её отец и дед (основатель компании LʼOréal) были антисемитами и поддерживали противников евреев.

По иронии судьбы Франсуаза вышла замуж за внука раввина, погибшего в Освенциме.

Женщина не любит внимания СМИ и редко посещает светские тусовки.

Каждый день, закончив дела, она садится за фортепиано и проводит за инструментом по 3-4 часа.