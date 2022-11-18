Гиппопотамы убивают больше людей, чем львы, акулы и крокодилы вместе взятые

Гиппопотамы убивают по 500 туристов в год и даже могут проглотить человека. Об этом не рассказывают в туристических бюро и не пишут в брошюрах о сафари.

Мы привыкли, что опасаться необходимо хищников и с каким-то предвзятым умилением относимся к бегемотам.

Гиппопотамы опасны, как на суше, так и на воде. К примеру, при беге они развивают скорость до 50 км/час и могут попросту затоптать свою жертву.

В воде способны погнаться за катером и даже напасть на местного жителя или туриста, путешествующего на лодке либо каное.

Крокодилы никогда не нападают на гиппопотамов, наверное, знают, какими они могут быть неадекватными.