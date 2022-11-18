МО РФ: войска России освободили Опытное в ДНР по итогу наступательной операции

Министерство обороны России утверждает, что российские военные освободили Опытное в Донецкой Народной республике.

18 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что подразделения российских военных совместно с чеченскими бойцами и сотрудниками народной милиции Донбасса провели интенсивную наступательную операцию на позиции вооружённых сил Украины в Донецкой Народной республике, что привело к изменению линии разграничения между сторонами.

По данным российского Минобороны, в результате осуществлённого операционного манёвра населённый пункт Опытное в ДНР перешёл под контроль России.