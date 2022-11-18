Если в иностранном паспорте есть виза Израиля, человека с этим паспортом не пустят во многие мусульманские страны

APS
2022-11-18 13:23

В некоторые исламские страны нельзя въехать даже с действительной визой этих стран. Среди них, например, Иран, Кувейт, Ливан, Ливия, Йемен, Сирия.

Причём во въезде будет отказано даже в том случае, если в паспорте стоит действительная виза данного государства.

Опубликовано: Антон райт