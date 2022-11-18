Если в иностранном паспорте есть виза Израиля, человека с этим паспортом не пустят во многие мусульманские страны
2022-11-18 13:23
В некоторые исламские страны нельзя въехать даже с действительной визой этих стран. Среди них, например, Иран, Кувейт, Ливан, Ливия, Йемен, Сирия.
Причём во въезде будет отказано даже в том случае, если в паспорте стоит действительная виза данного государства.
Опубликовано: Антон райт
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