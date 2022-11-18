Если в иностранном паспорте есть виза Израиля, человека с этим паспортом не пустят во многие мусульманские страны

Лолита горячо поблагодарила Пугачеву за то, что та все-таки вышла на пенсию

Исполнительница с украинскими корнями Лолита Милявская рассыпалась в словах благодарности своей коллеге по сцене Алле Пугачевой за то, что та наконец ушла на заслуженный отдых.

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