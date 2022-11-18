Топалов освободил свою супругу Тодоренко от домашних обязанностей после рождения ребенка

Ведущая Регина Тодоренко признается, что ей повезло с мужем. Он старается дать отдохнуть молодой маме, освободив ее от домашних обязанностей.

Вместе ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов уже более 5 лет. Пара воспитывает 2-ух сыновей Михаила и Мирослава.

4 месяца назад Регина родила младшего наследника и уже во всю работает. Тодоренко занята в нескольких проектах.

Заботливый супруг старается дать молодой активной маме отдыхать. По этой причине Влад освободил любимую от домашних обязанностей.

Счастливая жена в доказательство опубликовала в сети ролик, где Топалов готовит завтрак.