Топалов освободил свою супругу Тодоренко от домашних обязанностей после рождения ребенка
2022-11-18 13:23
Ведущая Регина Тодоренко признается, что ей повезло с мужем. Он старается дать отдохнуть молодой маме, освободив ее от домашних обязанностей.
Вместе ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов уже более 5 лет. Пара воспитывает 2-ух сыновей Михаила и Мирослава.
4 месяца назад Регина родила младшего наследника и уже во всю работает. Тодоренко занята в нескольких проектах.
Заботливый супруг старается дать молодой активной маме отдыхать. По этой причине Влад освободил любимую от домашних обязанностей.
Счастливая жена в доказательство опубликовала в сети ролик, где Топалов готовит завтрак.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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