МЧС РФ: Россия выплатила 11,1 млрд рублей беженцам из Украины и Донбасса
2022-11-18 13:27
С начала спецоперации Россия выплатила свыше одиннадцати миллиардов рублей беженцам из Украины, ДНР и ЛНР.
В пятницу заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РФ Анатолий Супруновский сообщил, что с начала СВО на территории Украины российское правительство выплатило более 11 миллиардов рублей украинским беженцам и гражданам, которые приехали в Россию из республики Донбасса.
По словам Супруновского, с начала специальной военной операции на территорию России приехало 4 миллиона и 790 тысяч беженцев включая 712 тысяч несовершеннолетних.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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