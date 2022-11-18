МЧС РФ: Россия выплатила 11,1 млрд рублей беженцам из Украины и Донбасса

С начала спецоперации Россия выплатила свыше одиннадцати миллиардов рублей беженцам из Украины, ДНР и ЛНР.

В пятницу заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РФ Анатолий Супруновский сообщил, что с начала СВО на территории Украины российское правительство выплатило более 11 миллиардов рублей украинским беженцам и гражданам, которые приехали в Россию из республики Донбасса.

По словам Супруновского, с начала специальной военной операции на территорию России приехало 4 миллиона и 790 тысяч беженцев включая 712 тысяч несовершеннолетних.