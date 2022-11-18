Лолита горячо поблагодарила Пугачеву за то, что та все-таки вышла на пенсию

Исполнительница с украинскими корнями Лолита Милявская рассыпалась в словах благодарности своей коллеге по сцене Алле Пугачевой за то, что та наконец ушла на заслуженный отдых.

Лолита Милявская в отличие от многих своих коллег не отвернулась от Аллы Пугачевой, которая покинула страну.

Прямо со сцены «Октябрьского» Лолита обратилась к Пугачевой со словами благодарности за бас-гитариста Анатолия Куликова, который ранее сотрудничал с Аллой Борисовной.

Милявская сказала "спасибо" коллеге за то, что та ушла на пенсию, "оставив" ей бас-гитариста.