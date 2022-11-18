Знаменитости, которых изводит бессоница
Артисты - тоже люди, а сон для них - залог здоровья и красоты, а внешность для многих - визитная карточка. Плохо спят по ночам Филипп киркоров, Дима Билан, Анна Калашникова, Алла Пугачева и многие другие.
Перегруженный график, бесконечные перелеты, несовпадение часовых поясов не могут не отразится на здоровье артистов. Проблемы со сном - огромная проблема у знаменитостей.
Филипп Киркоров не может спать в темноте. По этой причине никогда не выключает телевизор.
Диму Билана бессонница довела до того, что он стал пить. Теперь певец вынужден наблюдаться у специалиста.
Анна Калашникова перестала спать после того, как у нее случился выкидыш и она рассталась с любимым. Знаменитость спасла аюверда (система альтернативной медицины с историческими корнями в Индии).
Алла Пугачева из-за проблем со сном долго не могла избавиться от лишнего веса.
На плохой сон также жалуются Лолита Милявская, Дмитрий Нагиев, Лера Кудрявцева и Андрей Данилко (Верка Сердючка).
Опубликовано: Наталья Гончарова
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