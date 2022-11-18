Песков: у Кремля нет подтверждений, что украинских детей разлучают с родителями
2022-11-18 13:43
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Зеленского об украниских детях, которых разлучили с родителями в ходе спецоперации, ничем не подтверждаются.
Он уточнил, что в Кремле нет никаких доказательств разлучения украинских детей с родителями.
Вместе с тем он указал на необходимость анализа каждой ситуации, если такие случаи действительно были.
Песков подчеркнул, что термин «депортация» не может применяться для действий по эвакуации населения.
Опубликовано: Светлана Репина
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