Песков: у Кремля нет подтверждений, что украинских детей разлучают с родителями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Зеленского об украниских детях, которых разлучили с родителями в ходе спецоперации, ничем не подтверждаются.

Он уточнил, что в Кремле нет никаких доказательств разлучения украинских детей с родителями.

Вместе с тем он указал на необходимость анализа каждой ситуации, если такие случаи действительно были.

Песков подчеркнул, что термин «депортация» не может применяться для действий по эвакуации населения.