ВС РФ поразили объекты энергетики, военного управления и ОПК Украины
2022-11-18 13:47
В Минобороны РФ сообщили о нанесении российскими военными сосредоточенного удара по объектам энергетики, военного управления и ОПК Украины.
18 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что за прошедшие сутки российские военнослужащие поразили несколько объектов энергетической инфраструктуры, военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины.
Конашенков подчеркнул, что в результате высокоточного сосредоточенного удара Вооружённых сил Российской Федерации все поставленные командованием цели вчера, 17 ноября 2022 года, были достигнуты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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