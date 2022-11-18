ВС РФ поразили объекты энергетики, военного управления и ОПК Украины

В Минобороны РФ сообщили о нанесении российскими военными сосредоточенного удара по объектам энергетики, военного управления и ОПК Украины.

18 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что за прошедшие сутки российские военнослужащие поразили несколько объектов энергетической инфраструктуры, военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины.

Конашенков подчеркнул, что в результате высокоточного сосредоточенного удара Вооружённых сил Российской Федерации все поставленные командованием цели вчера, 17 ноября 2022 года, были достигнуты.