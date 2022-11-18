Дуда: падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем
2022-11-18 13:52
Польский президент Анджей Дуда уверен, что взрыв из-за украинской ракеты на территории Польши является случайностью.
В пятницу президент Польши Анджей Дуда провёл плановую пресс-конференцию перед местными журналистами, во время которой публично заявил, что инцидент с падением украинской ракены на польской земле в Люблинском воеводстве признан несчастным случаем, поскольку снаряд ВСУ было невозможно перехватить, в то время как он был выпущен по территории Польши неумышленно.
При этом Дуда подчеркнул, что ни одна система ПВО в мире не смогла бы перехватить ракету вооружённых сил Украины, поскольку её пуск был очень близким к польской границе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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