Дуда: падение украинской ракеты в Польше было несчастным случаем

Польский президент Анджей Дуда уверен, что взрыв из-за украинской ракеты на территории Польши является случайностью.

В пятницу президент Польши Анджей Дуда провёл плановую пресс-конференцию перед местными журналистами, во время которой публично заявил, что инцидент с падением украинской ракены на польской земле в Люблинском воеводстве признан несчастным случаем, поскольку снаряд ВСУ было невозможно перехватить, в то время как он был выпущен по территории Польши неумышленно.

При этом Дуда подчеркнул, что ни одна система ПВО в мире не смогла бы перехватить ракету вооружённых сил Украины, поскольку её пуск был очень близким к польской границе.