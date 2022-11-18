КНДР испытала баллистическую ракету, которая могла достичь территории США

Япония, Южная Корея, Канада, Австралия и Новая Зеландия, а также США — лидеры этих стран примут участие в специальном кризисном совещании после последнего ракетного испытания Северной Кореи. Встречу созвала вице-президент США Камала Харрис.

Агентство Kyodo сообщило, что в пятницу, 18 ноября Северная Корея запустила ракету класса межконтинентальных баллистических ракет, которая, как предполагается, упала в исключительной экономической зоне Японии за пределами ее северной территории.

"Ракета, которая летела около 69 минут, потенциально может преодолеть более 15 000 километров и достичь континентальной части Соединенных Штатов, если она выберет нормальную траекторию", - заявил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

Военные Южной Кореи заявили, что ракета, выпущенная из района Сунан в Пхеньяне, была межконтинентальной баллистической ракетой и летела с максимальной скоростью 22 Маха, что в 22 раза превышает скорость звука.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что ракета, запущенная около 10:14 по местному времени, упала в Японское море примерно в 200 километрах к западу от Осима-Осима, небольшого острова у побережья Хоккайдо на севере Японии.

По данным Kyodo, в ответ на последние испытания, проведенные Северной Кореей, главы государств встретились в Бангкоке. По словам представителя Белого дома, переговоры были запланированы в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) для обсуждения недавних запусков ракет Северной Кореей.

В последние месяцы Северная Корея увеличила количество испытаний баллистических ракет. Она также испытала межконтинентальную ракету, пролетевшую над Японией. С середины сентября Северная Корея запустила несколько ракет малой и средней дальности. В прошлом месяце северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за испытательными пусками двух стратегических ракет большой дальности.