Пригожин защитил Лободу от нападок соотечественников из-за допущенной ею ошибки в анонсе новой песни на украинском языке
2022-11-18 14:58
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что публика чрезмерно давит на артистов. Хейт, обрушившийся на Светлану Лободу из-за ошибки в анонсе новой песни, перебор.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту исполнительницы Светланы Лободы, сделавшей грубые ошибки в названии своей композиции на украинском языке, о чем сообщает Телеграм-канал «SHOT».
Пригожин считает безумием тот факт, что все сейчас построена на противоречиях.
Пела на русском - плохо, записала песню на украинском, но посмела допустить ошибку - еще хуже.
Продюсер признался, что ему жаль певицу по-человечески, так как она стала заложником ситуации.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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