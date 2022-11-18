Пригожин защитил Лободу от нападок соотечественников из-за допущенной ею ошибки в анонсе новой песни на украинском языке

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что публика чрезмерно давит на артистов. Хейт, обрушившийся на Светлану Лободу из-за ошибки в анонсе новой песни, перебор.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту исполнительницы Светланы Лободы, сделавшей грубые ошибки в названии своей композиции на украинском языке, о чем сообщает Телеграм-канал «SHOT».

Пригожин считает безумием тот факт, что все сейчас построена на противоречиях.

Пела на русском - плохо, записала песню на украинском, но посмела допустить ошибку - еще хуже.

Продюсер признался, что ему жаль певицу по-человечески, так как она стала заложником ситуации.