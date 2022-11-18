Климову не узнали поклонники после пластики, назвав ее штамповкой
2022-11-18 15:03
Актриса Екатерина Климова решилась на изменение внешности. Поделившись фотографией себя преображенной в сети, артистка нарвалась на сплошной негатив.
Известная в России актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова в соцсетях выложила фото, где продемонстрировала подписчикам результаты своего преображения.
Фолловеры остались недовольны изменениями во внешности своей любимицы, с трудом узнав ее.
Поклонники назвали Екатерину "штамповкой", так как знаменитость лишилась индивидуальности, став как все.
Телеграм-канал «Звездная пыль» утверждает, что все время, пока Климова не выходила на связь с фанатами, она переделывала внешность.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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