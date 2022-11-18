Климову не узнали поклонники после пластики, назвав ее штамповкой

Актриса Екатерина Климова решилась на изменение внешности. Поделившись фотографией себя преображенной в сети, артистка нарвалась на сплошной негатив.

Известная в России актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова в соцсетях выложила фото, где продемонстрировала подписчикам результаты своего преображения.

Фолловеры остались недовольны изменениями во внешности своей любимицы, с трудом узнав ее.

Поклонники назвали Екатерину "штамповкой", так как знаменитость лишилась индивидуальности, став как все.

Телеграм-канал «Звездная пыль» утверждает, что все время, пока Климова не выходила на связь с фанатами, она переделывала внешность.